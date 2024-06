Newyorške borze končale v rdečem

New York, 7. junija - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se danes nekoliko znižale, kar je bila posledica močne rasti števila delovnih mest v ZDA v maju, ki je še dodatno zmanjšala obete za znižanje obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.