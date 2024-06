Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Tuje tiskovne agencije so povzemale poročanje STA o tem, da je največja slovenska banka NLB objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Addiko Bank. Poročale so tudi o prihajajočem ponedeljkovem dogodku Zavoda RS za zaposlovanje v Srbiji, kjer bodo zainteresirane seznanili z življenjskimi in delovnimi razmerami v Sloveniji.