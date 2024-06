Beljak, 7. junija - Zaradi močnega neurja s točo so avstrijski reševalci danes na območju Beljaka izvedli več reševalnih akcij. Med drugim so z Baškega jezera rešili dve osebi, ki sta po jezeru veslali s supom in napihljivim kanujem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.