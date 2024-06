Do manj zavržene hrane predvsem z ozaveščanjem potrošnikov

Ljubljana, 7. junija - Za zmanjšanje količin zavržene hrane so potrebne spremembe pri potrošnikih, so ocenili sodelujoči na današnji okrogli mizi v državnem svetu ob svetovnem dnevu varnosti hrane. To bi lahko dosegli s pomočjo informiranja in izobraževanja, nekateri udeleženci pa so izpostavili tudi možnost sankcioniranja.