Poročilo: Večina slovenskih podjetij prepričana v izboljšanje standardov integritete

London, 8. junija - Nekaj več kot 60 odstotkov sodelujočih iz Slovenije je v raziskavi svetovalne družbe Ernst & Young ocenilo, da so se standardi integritete v njihovi organizaciji v zadnjih dveh letih izboljšali. Med glavnimi razlogi so izpostavili zahteve širše javnosti in boljše usmeritve vodstva, so v sporočilu za javnost pojasnili pri Ernst & Young.