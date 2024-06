V Predazzu januarja ne bo olimpijske generalke

Predazzo, 7. junija - Mednarodna smučarska zveza (FIS) je bila prisiljena odpovedati olimpijsko generalko v smučarskih skokih v Predazzu. Ta bi morala biti na sporedu 11. in 12. januarja naslednje leto, a kot so sporočili prireditelji, skakalnica do takrat še ne bo nared. To je edina sprememba v prvotnem programu svetovnega pokala, poroča spletna stran Fis-ski.com