Ljubljana, 7. junija - Odprtja prenovljene in energetsko sanirane Negovalne bolnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC) na Vrazovem trgu se bosta poleg predsednika vlade Roberta Goloba udeležila tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, so sporočili iz UKC Ljubljana.