Ljubljanska borza dopoldne s krepkim skokom

Ljubljana, 7. junija - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala v zeleno. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je poskočil za 1,48 odstotka, največjo rast pa so zabeležile delnice Krke in NLB, prek dvoodstotno. Ti papirji so bili tudi najbolj prometni. Z delnicami Krke je bilo opravljenih za okoli 480.000 evrov poslov, z delnicami NLB pa nekaj manj kot 118.000 evrov.