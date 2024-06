Stroški dela v četrtletju višji na vseh področjih dejavnosti

Ljubljana, 7. junija - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v letošnjem prvem četrtletju v medletni primerjavi povprečno za 9,1 odstotka višji. Zvišali so se na vseh področjih dejavnosti. Najbolj so zrasli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, je danes sporočil statistični urad.