Zavod za zaposlovanje z dvema zaposlitvenima dogodkoma v Srbiji

Ljubljana/Beograd/Niš, 7. junija - Zavod RS za zaposlovanje na podlagi sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo prihodnji teden v Beogradu in Nišu organizira zaposlitvena dogodka, s katerima želi informirati o poštenem zaposlovanju. Sodelovalo bo več deset slovenskih delodajalcev iz različnih sektorjev, izvedene pa bodo tudi predstavitve o življenju in delu v Sloveniji.