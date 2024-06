Mladinski center Nova Gorica obeležuje 20 let delovanja

Nova Gorica, 7. junija - Mladinski center Nova Gorica bo s finalno prireditvijo MC ima talent in koncertom Eve Boto na Bevkovem trgu obeležil 20-letnico svojega delovanja. Organizatorji obljubljajo večer poln spominov in prijetnega druženja, saj so v času obstoja omenjenega občinskega zavoda dosegli številne uspehe in ustvarili pečat v lokalni skupnosti.