New York, 6. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so se v četrtek malo spremenile, potem ko so dan prej dosegle rekorde, saj so trgovci čakali na podatke o trgu dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se podražila.