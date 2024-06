Posmrtno bo izšla knjiga spominov hčere Elvisa Presleyja

New York, 10. junija - Sredi oktobra bo v ZDA izšla knjiga spominov hčerke legende rock glasbe Elvisa Presleyja, čeprav Lise Marie Presley od januarja lani ni več med živimi. Njene spomine z naslovom From Here to the Unknown je dokončala hči igralka Riley Keough, s katero sta se o tej možnosti dogovorili že leta 2022, poroča revija People.