Marmor Hotavlje obeležuje 300 let tradicije kamnoseštva

Gorenja vas, 7. junija - Podjetje Marmor Hotavlje praznuje 300 let tradicije kamnoseštva na Hotavljah. Ob tej priložnosti danes v podjetju pripravljajo slovesnost, ki se je bo udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Vodstvo podjetja je o bogati zgodovini in načrtih za prihodnost spregovorilo tudi na torkovi novinarski konferenci.