Blizu Kanarskih otokov rešili več kot 500 migrantov

Madrid, 6. junija - Španski reševalci so danes sporočili, da so v vodah blizu Kanarskih otokov v nekaj urah rešili 516 migrantov iz podsaharske Afrike, ki so potovali na petih čolnih. Med rešenimi so bili tudi majhni otroci in dojenčki. Po pričevanjih migrantov jih je na poti umrlo od deset do 12, njihova trupla so vrgli v morje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.