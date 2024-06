Newyorške borze po sredinih rekordih brez enotne smeri

New York, 6. junija - Newyorške borze so današnje trgovanje začele brez enotne smeri. Med vlagatelji sicer še vedno odmeva novica, da je tržna kapitalizacija proizvajalca čipov Nvidia presegla mejo 3000 milijard dolarjev. Razširjeni indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq sta bila zato v sredo rekordno visoko, S&P 500 raste tudi danes.