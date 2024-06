V Ljutomeru zaživel nov živilskopredelovalni obrat

Ljutomer, 6. junija - V Splošni kmetijski zadrugi Ljutomer Križevci so danes predstavili rezultate projekta Razvojni obrat. V njegovem okviru so v sodelovanju z zavodom Jedro v Ljutomeru uredili sodoben živilskopredelovalni obrat, ki bo deloval kot učno-razvojni center predelave sadja in zelenjave. Nastali so tudi trije novi živilski izdelki.