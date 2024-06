Roger-Vasselin in Siegemund zmagovalca mešanih dvojic v Parizu

Pariz, 6. junija - Francoz Edouard Roger-Vasselin in Nemka Laura Siegemund sta zmagovalca turnirja mešanih dvojic na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. V finalu sta bila s 6:4 in 7:5 boljša od ameriško-britanske naveze Desirae Krawczyk in Neal Skupski po uri in 40 minutah igre.