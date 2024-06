Pesmi Makse Samsa zaživele v grafiki

Pivka, 8. junija - Med petdnevno rezidenco v Hiši kulture v Pivki so štirje umetniki ustvarjali grafike na temo poezije Makse Samsa (1904-1971), manj znane slovenske pesnice z območja Ilirske Bistrice, rojene pred natanko sto leti. V petek zvečer so ustvarjena dela predstavili na razstavi Pesmi v grafiki/Maksa Samsa, ki je na ogled do 28. junija.