V Cukrarni prihodnje leto predstavitev 12 let tandema Ulay / Abramović

Ljubljana, 6. junija - V Cukrarni bodo prihodnje leto odprli razstavo Art Vital 12 let tandema Ulay / Abramović. Ponudila bo prvi večplasten vpogled v obdobje med letoma 1976 in 1988, v kanoničnih 12 let skupnega življenja in ustvarjanja Ulaya in Marine Abramović, ključnih akterjev performativne umetnosti. Odprli jo bodo 30. novembra, na rojstni dan obeh umetnikov.