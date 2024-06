Šentjakobsko gledališče v novi sezoni z vprašanjem o identiteti ljubiteljskega teatra

Ljubljana, 6. junija - V Šentjakobskem gledališču so predstavili novo sezono, ki jo je umetniški vodja Rok Andres oblikoval okoli vprašanja "kdo in kaj je Šentjakobsko gledališče". Štiri nove predstave je razpel med preteklost in prihodnost ter k sodelovanju povabil tudi nekaj nekdanjih članov ljubiteljskega gledališča, danes priznanih v profesionalnem gledališkem svetu.