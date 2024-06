V Avstriji se na evropskih volitvah obeta zmaga svobodnjakom

Dunaj, 6. junija - V Avstriji, kjer bodo v nedeljo volili 20 evroposlancev, se glede na ankete zmaga obeta skrajno desnim svobodnjakom, sledijo socialdemokrati in ljudska stranka. Volilno kampanjo so zaznamovala opozorila pred zasukom v desno v Evropi, razprave o vojni v Ukrajini in podnebnih spremembah, pa tudi očitki na račun nosilke liste Zelenih Lene Schilling.