Zunajparlamentarni DeSUS in Dobra država za ustavitev vojne norije

Vrhnika, 6. junija - V ospredju sredine okrogle mize, ki je bila osrednji dogodek skupne kampanje zunajparlamentarnih DeSUS in Dobre države pred evropskimi volitvami, sta bili etika in morala v današnjem svetu oz. vprašanje, kako ustaviti vojno norijo in znova vzpostaviti družbeno ravnovesje. Veliko pozornosti so namenili pozivom k miru kot osrednji globalni vrednoti.