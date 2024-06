Za nov sistem opozarjanja o onesnaženosti zraka 2,5 milijona evrov sredstev EU

Ljubljana, 6. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 2,55 milijona evrov kohezijskih sredstev za 3,66 milijona evrov vreden projekt vzpostavitve sistema seznanjanja in opozarjanja o onesnaženosti zunanjega zraka, imenovan Lastovka. Projekt bodo izvajali na Agenciji RS za okolje, omogočil pa naj bi bolj učinkovit spopad s to problematiko.