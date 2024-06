Hiša Franko vnovič med 50 najboljšimi restavracijami na svetu

Las Vegas, 6. junija - Najboljša restavracija na svetu je restavracija Disfrutar iz španske Barcelone, so na prireditvi The World's 50 Best Restaurants 2024 v ameriškem Las Vegasu v sredo razglasili organizatorji. Med 50 najboljših restavracij na svetu se je vnovič uvrstila tudi Hiša Franko, ki jo vodi slovenska kuharska mojstrica Ana Roš. Zasedla je 48. mesto.