Ljubljana, 6. junija - Novinarska konferenca Inštituta 8. marec, na kateri bodo predstavili podporo slovenskih političnih strank ter kandidatov in kandidatk na evropskih volitvah za evropsko državljansko pobudo Moj glas, moja izbira: za varen in dostopen splav, bo na Trgu republike (in NE na Gospodarskem razstavišču, kot so sprva napovedali), so sporočili z inštituta.