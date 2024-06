Pravosodna ministrica s sodniki v Mariboru o prenovi sodne zakonodaje

Maribor, 6. junija - Sodniki na letošnjih Dnevih slovenskega sodstva v Mariboru razpravljajo o prihodnjih izzivih. Pravosodna ministrica Andreja Katič jim je predstavila potek načrtovane prenove sodne zakonodaje in jih pozvala k nadaljnjemu sodelovanju, da bi lahko zakone spravili skozi DZ do konca leta, sicer bodo po njenih ocenah zamaknjeni za nekaj let.