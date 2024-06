Slovenija in Palestina vzpostavili diplomatske odnose, Golob govoril z Abasom

Ljubljana, 5. junija - Slovenija in Palestina sta danes vzpostavili diplomatske odnose. Noto o priznanju in vzpostavitvi diplomatskih odnosov je palestinskemu veleposlaniku Salahu Abdel-Šafiju predala zunanja ministrica Tanja Fajon, so sporočili z MZEZ. Palestinski predsednik Mahmud Abas pa se je premierju Robertu Golobu v telefonskem pogovoru zahvalil za priznanje.