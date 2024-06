Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju prvič na Norveškem

Reykjavik, 5. junija - Norveška bo leta 2029 prvič gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Za gostitelja so izbrali Narvik, ki je v glasovanju delegatov na kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) premagal andorski Soldeu in italijansko Val Gardeno. Slednjo so izbrali za prirediteljico leta 2031, poroča AFP.