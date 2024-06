Brecljev Coctail obujen na dvojnem vinilu s še neobjavljenimi posnetki

Ljubljana, 9. junija - Skoraj pol stoletja po prvem izidu so pri založbi Nika ponatisnili ploščo Coctail kantavtorja Marka Breclja. Skladbe z njegovega prvenca so na dvojni vinilki dobile spremljavo v še neobjavljenih posnetkih, ki so v letih 2012 in 2013 nastali v koprskem studiu Hendrix. Dvojno ploščo z naslovom Cocktail / Obilni poslovilni spremlja tudi knjižica.