Finance o razpisih za kmetijstvo (5. 6.)

Ljubljana, 5. junija - Petra Šubic v komentarju Nelogičnosti pri razpisih za kmetijstvo piše o razpisih kmetijskega ministrstva za sofinanciranje sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč. Avtorica meni, da je to dobra novica, saj je 34 odstotkov od 4400 hektarjev intenzivnih sadovnjakov starejših od 15 let. Hkrati dodaja, da sta razpisa težko razumljiva.