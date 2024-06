Vreme: Ponoči se bo postopno zjasnilo

Ljubljana, 5. junija - Zvečer bodo plohe povsod ponehale, ponoči se bo postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Sredi dneva bo v hribovitem svetu nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a verjetnost ploh bo zelo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo dokaj sončno in toplo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v severni polovici države.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda postopno doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo razmeroma sončno, tu in tam bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo precej jasno. Nekaj več oblačnosti bo v Alpah, kjer bo lahko nastalo nekaj ploh ali neviht.