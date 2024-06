Judovski lastniki Louvru podarili v času nacizma odtujeni sliki

Pariz, 7. junija - Judovski lastniki so sliki iz 17. stoletja, ki so ju njihovim prednikom zaplenili nacisti, po vojni pa sta bili hranjeni v pariškem Louvru, podarili omenjenemu muzeju. Sliki Tihožitje s šunko Florisa van Schootena ter Hrana, sadje in kozarec Petra Binoita sta na ogled ob predmetih, ki pripovedujejo o izkušnji družine v času nacizma.