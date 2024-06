Na konferenci Urban Future predvsem o ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam in zelenem prehodu

Rotterdam, 5. junija - Slovenska podjetja imajo številne rešitve in izdelke, ki so nujni za prilagajanje podnebnim spremembam in za razvoj trajnostnih mest. Več pa bo treba narediti na področju implementacije teh rešitev v širšem obsegu in pri dostopnosti do končnih uporabnikov, je bil glavni poudarek slovenske predstavitve na konferenci Urban Future.