Odprla so se volišča za evropske volitve in posvetovalne referendume

Ljubljana, 9. junija - Ob 7. uri so se po državi odprla volišča za današnje evropske volitve, na katerih slovenski volivci izbirajo devet poslancev v Evropskem parlamentu, in za tri posvetovalne referendume. Na njih odločajo o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na volitvah v DZ, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.