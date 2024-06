Na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij tudi o glavnih izzivih agroživilstva

Portorož, 5. junija - V Portorožu danes v organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poteka 23. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij. Na dogodku beseda teče o strateških izzivih slovenskih podjetij v mednarodnem okolju in poslovanju panoge, podelili pa so tudi nagrade odličnim živilskim podjetjem.