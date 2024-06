V Galeriji Alkatraz razstava nizozemskega fotografa Ricka Burgerja

Ljubljana, 6. junija - V Galeriji Alkatraz bodo v sklopu 25. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore odprli razstavo Ricka Burgerja. Pod naslovom Portreti moči bo predstavila večletni fotografski projekt nizozemskega fotografa, ki skozi portrete LGBT+ aktivistk in aktivistov dokumentira njihove zgodbe življenja in upora.