Slovenski odbojkarji zmagoviti niz nadaljevali tudi proti Turkom

Fukuoka, 5. junija - Slovenski odbojkarji so uspešno začeli tudi drugi turnir lige narodov v Fukuoki. Peta ekipa, ki jim je morala v ligi priznati premoč, je bila Turčija, varovanci Gheorgheja Cretuja so jo premagali s 3:0 (22, 24, 20) in z izkupičkom petih zmag na petih tekmah vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici.