Sklad bo ponovil razpis za projektiranje javnih stanovanj na Jesenicah

Jesenice, 5. junija - Stanovanjski sklad RS bo v tem mesecu ponovno objavil javni razpis za projektiranje in gradnjo večstanovanjskih objektov Partizan na Jesenicah, v katerih je predvidenih 46 javnih najemnih stanovanj. Doseči želi večjo ekonomičnost gradnje in čim več ustreznih ponudb, so danes sporočili iz sklada.