Na Papui Novi Gvineji ne bodo več iskali trupel pogrešanih

Port Moresby, 5. junija - Na Papui Novi Gvineji so nehali iskati trupla pogrešanih, ki jih je zasul plaz pred skoraj dvema tednoma, so danes sporočili iz vojske. Za ustavitev iskanja trupel so se odločili, ker je še vedno velika nevarnost novih zemeljskih plazov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.