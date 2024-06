Koalicijske stranke pozdravljajo odločitev o priznanju Palestine

Ljubljana, 4. junija - Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so pozdravile odločitev državnega zbora, ki je danes na izredni seji podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Po ocenah koalicije gre za zgodovinski trenutek, ki bo prispeval k boljšim pogojem za pogajanja za premirje na Bližnjem vzhodu.