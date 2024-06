Ljubljana, 4. junija - Špela Kuralt v komentarju Rešiti okolje in naravo ter s tem rešiti sebe piše o poplavah in okolju. Avtorica meni, da ko ljudje govorimo o varstvu okolja in skrbi za naravo, nas pravzaprav skrbi zgolj zase. Poudarja, da je bilo po lanskih poplavah marsikaj urejeno na hitro.