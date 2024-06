DVK potrdila primer agitacije na volišču v Ljubljani

Ljubljana, 4. junija - Na Državni volilni komisiji (DVK) so potrdili primer agitacije kandidatke na evropskih volitvah na volišču na Gospodarskem razstavišču. Članica volilne komisije je dve osebi, ki sta v bližini volivcem delili letake, pozvala, naj zapustita območje, in jima povedala, da bo v nasprotnem poklicala policijo, so pojasnili za STA.