SDS vložila nov predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine

Ljubljana, 4. junija - Največja opozicijska poslanska skupina SDS je danes v DZ vložila nov predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine. Kot je na seji pojasnil predsednik SDS Janez Janša, so prvi predlog umaknili iz tehničnih razlogov, v novem predlogu pa so popravili obrazložitev predloga.