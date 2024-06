V Radencih ugotavljajo učinke lanskih ukrepov na omejitev tokratne škode

Radenci/Gornja Radgona, 4. junija - Posledice ponedeljkove ujme, ki je v občinah Gornja Radgona in Radenci povzročila veliko škodo, si je ogledala tudi državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc. Po njenih besedah so z radenskim županom Romanom Leljakom ugotovili, da so lani izvedeni ukrepi pripomogli k manjši škodi, čeprav je ta velika.