Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 4. junija - Indeksi na newyorških borzah na začetku današnjega trgovanja beležijo padce. Trgi so previdni in v pričakovanju najnovejših gospodarskih podatkov. Tako bo ameriško ministrstvo za trgovino danes poročalo o naročilih v tovarnah v aprilu, medtem ko bo ameriško ministrstvo za delo v petek objavilo, kakšno je stanje ameriškega trga dela.