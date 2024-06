Na čakalnem seznamu za ljubljanske vrtce 87 otrok

Ljubljana, 4. junija - V Mestni občini Ljubljana ocenjujejo, da bodo v vrtce lahko sprejeli vse ljubljanske otroke, trenutno pa je na centralnem čakalnem seznamu 87 otrok. Po besedah vodje mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marije Fabčič je bil osip vpisov v vrtce letos zelo velik. Zato so omogočili naknadni vpis v vrtce, kjer so prosta mesta.