Slovenija zaradi blokade volitev na pogovor poklicala odpravnico poslov BiH v Sloveniji

Ljubljana, 4. junija - Blokada glasovanja državljanom Slovenije, Poljske in Romunije v BiH na evropskih volitvah je nesprejemljiva, sta danes ločeno ocenili predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je Fajon dodala, da je ministrstvo danes na pogovor poklicalo začasno odpravnico poslov BiH v Sloveniji in ji izrazilo protest.