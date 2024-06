Gospodarstveniki na Bledu o trajnostnem razvoju

Bled, 4. junija - Trajnostno poslovanje ni več izbira, temveč nuja za vsa podjetja in organizacije, so ocenili na današnjem Okoljskem dnevu gospodarstva, ki ga je na Bledu pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Izpostavili so tudi obsežnost in zahtevnost okoljske zakonodaje ter posledična administrativna bremena za gospodarstvo.