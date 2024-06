Na nacionalni konferenci o umetni inteligenci poudarek na regulaciji in varnosti

Mengeš, 4. junija - Novi akt EU o umetni inteligenci, izvajanje nacionalne strategije za umetno inteligenco in kibernetska varnost so bile v ospredju druge nacionalne konference o umetni inteligenci. Akt o EU bo zagotovil varno in zanesljivo umetno inteligenco, za krepitev varnosti pa bo potrebna večja odpornost kritične infrastrukture, so ocenili sodelujoči.